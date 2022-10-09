В «Астане» отреагировали на разгромное поражение в матче с МБА

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв высказался по поводу поражения в матче с МБА (69:103).

«Поздравляю МБА с победой. Они продемонстрировали хорошую, слаженную игру. Видно, что была проведена хорошая летняя подготовка. Мы были готовы не то что дать бой, но даже выиграть. Это показала первая половина, когда мы держали свой план на игру.



Не могу сказать так о второй половине нашей игры. У нас разладилась игра в нападении, мы дали реализовать достаточно много свободных атак, которые дали энергию МБА, что вылилось в такой счёт. Надо сделать выводы.



Немного отдохнём, сделаем анализ и будем готовиться к «Парме». Приложим все силы, чтобы не повторилось таких моментов, которые были сегодня, и чтобы улучшить свою игру», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.