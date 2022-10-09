УНИКС обыграл «Енисей» с разницей в 45 очков

В Казани завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Енисей». Игра завершилась победой хозяев со счётом 104:59.

УНИКС выиграл каждую из четырёх четвертей с разницей не менее в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, на счету которого 17 очков. В составе «Енисея» больше всех очков набрал Джеймс Томпсон — 14.

Следующий матч казанская команда проведёт на выезде 13 октября. Соперником УНИКСа станет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» 12 октября в гостях встретится с «Самарой».