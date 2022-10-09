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УНИКС обыграл «Енисей» с разницей в 45 очков

УНИКС обыграл «Енисей» с разницей в 45 очков
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В Казани завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Енисей». Игра завершилась победой хозяев со счётом 104:59.

УНИКС выиграл каждую из четырёх четвертей с разницей не менее в 11 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс, на счету которого 17 очков. В составе «Енисея» больше всех очков набрал Джеймс Томпсон — 14.

Следующий матч казанская команда проведёт на выезде 13 октября. Соперником УНИКСа станет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» 12 октября в гостях встретится с «Самарой».

Единая лига ВТБ. 1-й этап
09 октября 2022, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
104 : 59
Енисей
Красноярск, Россия
УНИКС: Рейнольдс - 17, Хантер - 13, Жбанов - 12, Ильницкий - 12, Браун - 10, Зайцев - 10, Лабери - 10, М. Кулагин - 9, Димитриевич - 5, Разумов - 3, Ткаченко - 3, Воронцевич
Енисей: Томпсон - 14, Трушкин - 8, Балашов - 7, Коулмен - 6, Сонько - 6, Уорнер - 6, Мотовилов - 5, Гудумак - 4, Герасимов - 3, Викторов, Загретдинов
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