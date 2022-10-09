Тренер «НН»: мы легко растранжирили 11-очковое преимущество, за что едва не поплатились

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался по поводу победы команды в матче с «Автодором» (71:69).

«Игра в Саратове сложилась для нас ожидаемо тяжело. Однако неожиданными получились последние пять минут в исполнении моей команды. Мы легко растранжирили 11-очковое преимущество, за что едва не поплатились в концовке.



Не могли реализовать свои атаки. Мы получали возможность для выполнения открытых бросков, но не пользовались ими. Вместо этого пытались создавать для себя более выгодные ситуации, но в итоге промахивались или теряли мячи.



Не могу быть доволен этой пятиминуткой. Да, в третьей четверти мы полностью контролировали игру, но заключительные пять минут обнажили многие наши слабости», — приводит слова Лукича пресс-служба «Автодора».