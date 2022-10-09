Анзулович: «Енисей» не выглядит как команда, я должен решить проблемы

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович отреагировал на разгромное поражение команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (59:104).

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой и отличной командной игрой. Хозяева контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минут. На данный момент мы, напротив, не выглядим как команда. Мы не готовы к работе и столкнулись с рядом проблем, которые я как главный тренер должен решить», — приводит слова Анзуловича официальный сайт УНИКСа.

Следующий матч казанская команда проведёт на выезде 13 октября. Соперником УНИКСа станет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» 12 октября в гостях встретится с «Самарой».