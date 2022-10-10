Ховард: я никогда не хотел быть похожим на Шакила О'Нила

Известный американский центровой Дуайт Ховард высказался о прославленном игроке Шакиле О'Ниле, от которого нередко получал критические сообщения.



«У меня никогда не было проблем с Шаком. Я никогда не хотел быть похожим на Шака, но мне нравилось наблюдать за тем, что он делает. Думаю, он самый доминирующий баскетболист, который когда-либо играл. Нет кого-то ещё, кто доминировал бы так, как это делал Шак. Я часто задавался вопросом, почему он меня ненавидит? Он должен быть счастлив, что кто-то пытается пойти по его стопам», — сказал Ховард на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика: