Стали известны подробности отстранения Удоки за интимные отношения с сотрудницей «Бостона»

Стали известны подробности инцидента с участием Име Удоки, отстранённого от работы главным тренером «Бостон Сетикс». По информации Daily Mail, Удока вступил в интимные отношения с сервис-менеджером команды Кэтлин Линч.



Линч замужем, её муж — консультант «Селтикс» Тэйлор Линч. При этом семья Линч дружит с Дэнни Эйнджем, который работал в «Бостоне» вице-президентом по баскетбольным операциям с 2003 по 2021.



При этом, как сообщает источник, ситуация была простой и обоюдно согласованной.



Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.

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