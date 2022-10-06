В НБА не верят, что Удока вернётся после отстранения за интимные отношения с сотрудницей

Журналисты Майкл Скотто и Джаред Вайс рассказали об обстановке в НБА вокруг отстранения главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоки.
«На этой неделе я говорил с четырьмя руководителями клубов НБА о ситуации с Име Удокой в «Бостоне». Каждый из них сказал, что Удока уже не вернётся к роли главного тренера «Бостона», когда его годичное отстранение закончится», — приводит слова Скотто HoopsHype.
«Это общее мнение. Мне ещё никто не сказал, что Удока вернётся. Думаю, причина отстранения связана с юридическими процессами, которые происходят прямо сейчас», — добавил Вайсс.
Напомним, «Бостон» отстранил Удоку от работы в предстоящем сезоне. Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику.
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