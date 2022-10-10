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Шакил О’Нил рассказал, чему научила его гибель Коби Брайанта

Шакил О’Нил рассказал, чему научила его гибель Коби Брайанта
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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне телеэксперт, американец Шакил О'Нил высказался о гибели звёздного товарища по команде и соотечественника Коби Брайанта, разбившегося на вертолёте в январе 2020 года.

«До того, как Коби погиб, как скончалась моя сестра, я всегда считал, что смогу позвонить завтра. Дай мне купить этот бизнес, я позвоню тебе завтра. Я позвоню тебе завтра, я позвоню тебе завтра, а затем ты просыпаешься, а их нет.

Если бы я увидел Коби ещё раз, то мы бы просто спорили, ссорились и играли. Я бы хотел этого. Если у вас есть разногласия с кем-то, но мы всё ещё любите их и переживаете, протяните им руку. Вам не нужно их видеть, не нужно их обнимать и целовать, просто напишите им», – сказал О’Нил в интервью на YouTube-подкасте REVOLT.

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