Уэстбрук не согласился, что он не выкладывается при игре в обороне

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не согласен, что он плохо играет в обороне.
«Я не понимаю, откуда появилось мнение, что я не выкладываюсь в защите. Это выдуманный факт, за который люди очень любят цепляться», — приводит слова Уэстбрука Orange County Register.
Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин ухода Расселла считалось подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз». Несмотря на это, Уэстбрук остался в команде, и тренерский штаб «озёрников» рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативной передачи.
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