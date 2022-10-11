Батюм: Вембаньяма — будущая суперзвезда мирового баскетбола

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм рассказал о своей первой встрече с Виктором Вембаньямой. Напомним, Вембаньяме многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.
«Впервые я увидел его в конце 2018 года, ему тогда было 14 лет. Я слышал о нём что-то раньше, но никогда не видел вживую. Я тренировался со сборной Франции, а его тренировка была после нас. Я увидел его работу с мячом и был потрясён, учитывая его рост. После этого наш тренерский штаб сказал нам садиться в автобус, а я попросил дать мне 15 минут — очень уж я хотел посмотреть за этим парнем.
Потом я поговорил с Тони Паркером, потому что мы являемся совладельцами АСВЕЛа. Я сказал Тони, что нашёл суперзвезду. У меня была возможность пару раз встретиться с его семьёй. Он особенный парень. Это будущая суперзвезда всего мирового баскетбола. Надеюсь, он будет единственным таким игроком, иначе я заканчиваю карьеру», — приводит слова Батюма Yahoo.
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