«Не могу с этим смириться». Леброн Джеймс высказался о сыне

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив своего сына Бронни с днём рождения. Сегодня, 6 октября, ему исполнилось 18 лет.



«Как поживает этот парень, которому сегодня 18 лет? Не могу с этим смириться. Я так горжусь тем молодым мужчиной, которым ты стал, малыш! Продолжай оставаться собой на протяжении всего путешествия. Я буду рядом. Люблю тебя, Бронни! С днём рождения!» — написал Леброн.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт.

Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: