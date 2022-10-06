«Не могу с этим смириться». Леброн Джеймс высказался о сыне

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив своего сына Бронни с днём рождения. Сегодня, 6 октября, ему исполнилось 18 лет.
«Как поживает этот парень, которому сегодня 18 лет? Не могу с этим смириться. Я так горжусь тем молодым мужчиной, которым ты стал, малыш! Продолжай оставаться собой на протяжении всего путешествия. Я буду рядом. Люблю тебя, Бронни! С днём рождения!» — написал Леброн.
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт.
Леброн Джеймс потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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