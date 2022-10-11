Бывшего игрока НБА арестовали из-за жестокого обращения с сыном

Бывший игрок НБА Бен Гордон был арестован из-за предполагаемого насилия в отношении своего 10-летнего сына в аэропорту в Нью-Йорке.

New York Post сообщает, что 39-летний игрок ожидал рейса в Чикаго, когда местная полиция запретила ему войти в самолёт и арестовала его за то, что он якобы ударил своего сына.



10-летний ребёнок был доставлен в сопровождении своей тёти в Еврейскую детскую больницу Лонг-Айленда для обследования.



В прошлом Гордон неоднократно подвергался аресту. В 2017 году он был арестован за предполагаемое нападение и ограбление. Он также был задержан за вождение с поддельным номерным знаком и включение пожарной сигнализации в своём доме в Лос-Анджелесе, когда пожара не было.

Гордон в НБА выступал за «Чикаго», «Детройт», «Шарлотт» и «Орландо». В дебютном сезоне баскетболисту досталась награда как лучшему запасному игроку.