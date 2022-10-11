Карасёв рассказал, в каком стиле будет играть МБА первый домашний матч в Единой лиге ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от первого домашнего матча команды с «Минском» в Единой лиге ВТБ. По словам наставника, МБА будет придерживаться своей игры и действовать агрессивно.
«Первая домашняя игра в рамках Единой лиги ВТБ — это особенный момент. Что касается соперника, то «Минск» — это молодая и амбициозная команда. Первые игры не особо показательны, они вкатываются в сезон. Я уверен, что для нас ни одна игра этого сезона не будет проходной, к каждой встрече надо готовиться очень тщательно. После матча в Астане прошло совсем немного времени, стараемся восстановиться. Будем придерживаться нашей игры, действовать агрессивно, но ещё раз повторюсь, что «Минск» — это совершенно не подарок», — цитирует Карасёва пресс-служба МБА.
МБА одержал две победы на старте нового сезона Единой лиги ВТБ. Следующий матч московский клуб проведёт с «Минском» 12 октября.
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