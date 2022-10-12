20 очков Дрэймонда Грина помогли «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:98.



Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал Дрэймонд Грин, набравший 20 очков, восемь подборов и одну передачу. Самым результативным у «Портленда» стал Шэйдон Шарп. У него 17 очков, шесть подборов и не набралось передач.



Также сегодня было сыграно ещё четыре матча. «Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Детройт Пистонс» со счётом 115:99, «Сан-Антонио Спёрс» одолел «Юту Джаз» (111:104), «Мемфис Гриззлиз» проиграл «Орландо Мэджик» (105:109) и «Чикаго Буллз» победил «Милуоки Бакс» со счётом 127:104.