Байден заявил о готовности обсудить с Путиным дело арестованной в России Грайнер

Президент США Джо Байден-младший заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с арестованной американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Об этом информирует CNN. Как рассказал Байден, он открыт для разговора.



Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

Ранее американский политик Билл Ричардсон высказал мнение, что Грайнер до конца года выйдет на свободу.