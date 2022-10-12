Байден заявил о готовности обсудить с Путиным дело арестованной в России Грайнер
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Президент США Джо Байден-младший заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с арестованной американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. Об этом информирует CNN. Как рассказал Байден, он открыт для разговора.
Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
Ранее американский политик Билл Ричардсон высказал мнение, что Грайнер до конца года выйдет на свободу.
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