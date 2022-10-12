Защитник МБА Касаткин высказался о драке между Грином и Пулом на тренировке «Уорриорз»

Защитник МБА Даниил Касаткин поделился мыслями о конфликте между двумя игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином. Напомним, во время тренировочного занятия Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего ударил его.
«Сегодня ехали из аэропорта с Евгением Вороновым и обсуждали эту тему. Сошлись во мнении, что в США люди более чувствительно относятся к подобным вещам. Помню, когда я играл в школе Mountain Mission, меня били сзади, я отмахнулся локтем, и тренировку сразу досрочно закончили. По мне, это обычный рабочий процесс. Понятно, что есть границы, которые ты переступать не можешь. Слова, которые ты не можешь сказать человеку. Но конкретно в ситуации Грина и Пула большую роль сыграло то, что это видео попало в Сеть. Иначе всё было бы намного проще. Такое случается. Баскетбол — контактный вид спорта. На мой взгляд, всё не так серьёзно, как может показаться после просмотра этого видео», — приводит слова Касаткина издание «Известия».
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