Шарп высказался о конфликте Грина и Пула, вспомнив драку Майкла Джордана

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказался о конфликте между двумя игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином. Напомним, на тренировке Грин нанёс удар Пулу. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Тренировочное занятие было остановлено.



«Я не знаю, что они будут делать со всем этим. Джордан Пул уже не тот. Каждый смотрит на это так: «Чувак, ты позволил Дрэймонду это сделать?» Не знаю, что в команде собираются предпринимать. Нельзя использовать прецедент 30-летней давности, сказав: «Ну Майкл Джордан ударил Стива Керра». Дрэймонд не чёртов Майкл Джордан, а Джордан Пул в десять раз лучший игрок, чем Стив Керр. Сейчас всё по-другому. Но, если «Голден Стэйт» справится, у них будет лучшая раздевалка в истории лиги», — сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: