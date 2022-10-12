«Я снова влюбился в игру». Яннис рассказал, как на него повлияла игра за сборную

Лидер «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо высказался по поводу своего выступления в составе национальной команды.
«Мы должны идти шаг за шагом. Независимо от результата на Евробаскете, я считаю, что в этом году сборная улучшилась по всем параметрам, и с этого момента цель не изменится.
У нас есть два предстоящих шанса на Кубке мира ФИБА и, надеюсь, на Олимпийских играх. Мы построили нечто особенное. Я уже 10 лет играю в составе «Бакс», но майка национальной команды — это совсем другое. Ты можешь просыпаться в день матча с большим беспокойством, но ты знаешь, что можешь подарить радость миллионам. Я никогда в жизни не чувствовал столько любви со всего мира от тех, кто участвовал в жизни сборной и следовал за нами повсюду, куда бы мы ни отправились. От Мадрида на подготовительных играх до Милана и Берлина на турнире. Как я уже писал в своих социальных сетях, этим летом я снова влюбился в игру.
Было бы здорово стать знаменосцем на Олимпийских играх 2024 года, но мы должны кое-что предпринять, чтобы добиться этого», — приводит слова Янниса Eurohoops.
- 12 октября 2022
-
11:14
-
11:04
-
10:56
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
09:31
-
09:17
-
07:33
-
00:57
- 11 октября 2022
-
23:13
-
21:55
-
21:39
-
19:35
-
18:01
-
17:15
-
16:21
-
15:51
-
15:39
-
15:03
-
14:56
-
13:49
-
13:18
-
12:24
-
12:18
-
11:45
-
11:07
-
11:06
-
09:56
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
08:03
-
06:53
-
00:43