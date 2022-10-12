«Я снова влюбился в игру». Яннис рассказал, как на него повлияла игра за сборную

Лидер «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо высказался по поводу своего выступления в составе национальной команды.

«Мы должны идти шаг за шагом. Независимо от результата на Евробаскете, я считаю, что в этом году сборная улучшилась по всем параметрам, и с этого момента цель не изменится.

У нас есть два предстоящих шанса на Кубке мира ФИБА и, надеюсь, на Олимпийских играх. Мы построили нечто особенное. Я уже 10 лет играю в составе «Бакс», но майка национальной команды — это совсем другое. Ты можешь просыпаться в день матча с большим беспокойством, но ты знаешь, что можешь подарить радость миллионам. Я никогда в жизни не чувствовал столько любви со всего мира от тех, кто участвовал в жизни сборной и следовал за нами повсюду, куда бы мы ни отправились. От Мадрида на подготовительных играх до Милана и Берлина на турнире. Как я уже писал в своих социальных сетях, этим летом я снова влюбился в игру.

Было бы здорово стать знаменосцем на Олимпийских играх 2024 года, но мы должны кое-что предпринять, чтобы добиться этого», — приводит слова Янниса Eurohoops.