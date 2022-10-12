«Это следующий Кевин Дюрант». Касаткин — о 18-летнем игроке

Защитник МБА Даниил Касаткин поделился мыслями о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), который, по мнению многочисленных экспертов, будет первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.



«Долгое время я не воспринимал хайп вокруг него. Да, смотрел юношеский ЧМ, где он больше выделялся ростом и хорошими инстинктами по защите. Думал, что ему ещё придётся доказать свою состоятельность. Но последние две игры, где его «Метрополитан» играл против молодых талантов лиги развития НБА, поменяли мои представления. Когда при росте 218 см человек бросает дальние броски с дриблинга, со степ-бека и это выглядит натурально и легко… Фантастика. Каждое движение, каждый бросок выглядят натурально. У него огромная нога, огромная рука, но при этом невероятные координация и реакция в защите. А ещё есть желание стать лучшим из лучших. Про него уже сейчас можно сказать, что это следующий Кевин Дюрант. Хайп вокруг него не преувеличен. Хотя с таким сложением тела многое может пойти не так в плане травматичности», — приводят слова Касаткина «Известия».

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