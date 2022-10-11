Руди Гобер рассказал, что делает 18-летнего Вембаньяму особенным игроком

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.
«Я знаю Виктора с тех пор, как ему было 13 лет. Он отличный парень, который к тому же очень умён. Очевидно, у него хорошие перспективы. Но что делает его особенным, так это его мышление и его дух. Он увлечён игрой. Он хочет быть великим и знает, что для этого нужно. Сейчас этот парень очень усердно работает, чтобы прийти к этому. Было действительно здорово наблюдать за тем, как он растёт.
Мы все знали, что он будет особенным. Но вопрос заключался в том, насколько далеко он зайдёт. В последние несколько дней мы все можем согласиться с тем, что он действительно уникальный. Вообще, самое важное — менталитет, и у него он есть», — приводит слова Гобера пресс-служба НБА.
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