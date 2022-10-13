Главный тренер МБА прокомментировал победу над «Минском» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском».



«Конечно, перед своими трибунами мы очень хотели победить. Как я и говорил, «Минск» чем-то похож на нас, это тоже молодая команда, которая ещё обязательно покажет себя. Нам же ещё нужно очень много работать, впереди очень сложные игры, в первую очередь, конечно, с ЦСКА. Пока нам не всегда хватает концентрации, где-то начинаем расслабляться», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась победой москвичей со счётом 81:62 (19:16, 24:9, 20:20, 18:17).



Следующий матч МБА проведёт 17 октября в Москве. Его соперниками будут баскетболисты московского ЦСКА. «Минск» в следующем матче сыграет на домашнем паркете с саратовским «Автодором», встреча состоится 17 октября.

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