Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Бруклин»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв Форум» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 107:97.



Самым результативным игроком «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка, 14 подборов и четыре передачи. Самым результативным у «Бруклина» стал Кайри Ирвинг. У него 23 очка, семь подборов и четыре передачи.



Также сегодня было сыграно ещё четыре матча. «Индиана Пэйсерс» обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 109:100, «Атланта Хоукс» уступила «Кливленд Кавальерс» (99:105), «Шарлотт Хорнетс» проиграл «Филадельфии Сиксерс» (94:99) и «Майами Хит» одолел «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 120:103.

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