Стеф, Яннис или Кавай? 5 команд, которые будут претендовать на чемпионство в НБА

До старта нового сезона в НБА остаётся совсем немного времени. Команды уже проводят предсезонные встречи и вовсю готовятся к очередной гонке за чемпионскими перстнями. А это значит, что уже сейчас можно начать разговор о том, кто же будет претендовать на титул в чемпионате-2022/2023. Представляем топ-5 команд, которые пока что выглядят сильнее всех.

«Голден Стэйт Уорриорз»

Действующий чемпион, само собой, является одним из главных претендентов на победу в сезоне-2022/2023. Ведь на протяжении последних восьми лет «Уорриорз» приняли участие аж в шести финалах НБА, в четырёх из которых брали чемпионские перстни. А «Большое трио» в лице Стефа Карри, вернувшегося в строй после двухлетнего отсутствия Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина автоматически переводит «Голден Стэйт» в статус контендера.

«Уорриорз» — действующие чемпионы НБА Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Но несмотря на то что костяк команды остался прежним, прошедшим летом «Уорриорз» потеряли несколько игроков чемпионского состава. Прежде всего, это Гэри Пэйтон и Отто Портер. Вместе с ними ушли Неманья Бьелица, Хуан Тоскано-Андерсон и Дэмион Ли. Остались Андре Игудала и Джордан Пул, который перед стартом сезона устраивает ненужные разборки внутри команды и даже получил по лицу от Грина.

Но Пэйтона и Портера заменят Донте Дивинченцо и Джамайкл Грин, что позволит команде сэкономить аж $ 60 млн по контрактам. Вынужденная жертва, так как только на зарплаты Карри, Грина и Томпсона клубу придётся выкатить целых $ 114 млн. К тому же у «воинов» уже имеется своя талантливая молодёжь, которая в предстоящем сезоне наверняка будет получать больше игровых минут – Джонатан Куминга, Джеймс Уайзмен и Мозес Муди. Посмотрим, как этими ресурсами воспользуется Стив Керр.

«Бостон Селтикс»

Предыдущий сезон «Селтикс» провели просто феноменально. Ещё в начале января команда занимала 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, однако по итогам регулярки финишировала в тройке лучших. За этим последовал не менее выдающийся плей-офф. Вынос «Нетс» 4-0, вслед за ним – две крайне напряжённых семиматчевых серии с «Милуоки» и «Майами» и финал с «Уорриорз», на победу в котором уже не хватило сил.

«Бостон Селтикс» Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Летом «Селтикс» усилились Малкольмом Брогдоном, который на бумаге отлично впишется в команду и добавит глубины ротации (если, конечно, не травмируется). В переднюю линию взяли Данило Галлинари, но он порвал «кресты», перенёс операцию и с большой долей вероятности пропустит весь сезон. А затем серьёзную потерю понёс тренерский штаб команды. Наставник Име Удока был отстранён от управления коллективом на год из-за того, что состоял в интимных отношениях с сотрудницей клуба. В следующем сезоне его пост будет занимать ассистент Джо Маззулла.

Однако состав «Бостона» остаётся тем же, что и до дисквалификации Удоки – Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Маркус Смарт, Эл Хорфорд и другие. И именно эти ребята делают команду одним из главных претендентов на титул в новом сезоне.

«Милуоки Бакс»

Плей-офф минувшего сезона для «Милуоки» был омрачён травмой Криса Миддлтона. Но навязать борьбу «Бостону» в полуфинале конференции помогло не что иное, как фактор Янниса Адетокунбо. Двукратный MVP продолжает тащить команду, и, пока у «Бакс» есть Яннис, их рано списывать со счетов.

Миддлтон, конечно, ещё не восстановился и пропустит начало сезона. В июле форвард перенёс операцию на левом запястье, но надеется приступить к тренировкам в ближайшее время и вернуться на паркет в начальной фазе регулярного чемпионата. Зато на первых порах Яннису помогут Джру Холидэй, а также Бобби Портис, Уэсли Мэттьюз и Серж Ибака, которых продлили в это межсезонье.

Яннис Адетокунбо будет вести «Бакс» к новому титулу Фото: Francois Nel/Getty Images

В целом остановить нынешний «Милуоки» от успешного захода в плей-офф могут только травмы. Но если «Большому трио» команды удастся оставаться здоровыми на протяжении всей регулярки, а потом и плей-офф, у «Бакс» будут все шансы побороться за чемпионство.

«Лос-Анджелес Клипперс»

В предстоящем сезоне мы увидим долгожданное возвращение на площадку Кавая Леонарда. Форвард заработал разрыв связки колена ещё прошлым летом, и на восстановление у него ушло больше года. Он уже провёл свой первый за 476 дней матч и должен войти в сезон в оптимальных кондициях, что уже делает «Клипперс» одной из самых опасных команд Западной конференции.

Пол Джордж в атаке Фото: Quinn Harris/Getty Images

К тому же, помимо Кавая, в «Клипперс» уже есть проверенные исполнители – Реджи Джексон, Пол Джордж и Норман Пауэлл, а также Джон Уолл, присоединившийся к команде этим летом, чтобы закрыть проблемную позицию на задней линии. Последний, по словам наставника и одноклубников, находится в хорошей форме и отлично смотрится на тренировках.

Посмотреть на то, что с этим составом придумает Тайрон Лю, уже не терпится. Глубина состава и наличие столь звёздных игроков позволят ему разгуляться по полной. В этом году команде Лю пророчат выход как минимум в финал конференции, если, конечно, все останутся здоровы.

«Бруклин Нетс»

Теперь, когда Кевин Дюрант наконец успокоился, а слухи о его возможном обмене больше не сотрясают воздух, «Нетс» могут сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону. Да, по слухам, в команде по-прежнему не всё так гладко. Зато в «Бруклине» могут быть уверены, что регулярный чемпионат они начнут с интересным «Большим трио» – Кей Ди, Кайри Ирвинг и Бен Симмонс.

Последний вроде как поправил здоровье и даже начнёт регулярку без ограничений по игровому времени. В теории в нынешний состав «Нетс» он вписывается неплохо (даже без броска), да ещё и может заиграть на позиции центрового в маленькой пятёрке.

Кевин Дюрант в атаке Фото: Sarah Stier/Getty Images

Помимо Симмонса, в «Бруклине» появились другие перспективные новички – команда провела неплохую трансферную кампанию, подписав Ройса О’Нила, Ти Джея Уоррена и Маркиффа Морриса. Во второй половине сезона также ожидается возвращение Джо Харриса, который восстанавливается после операций на голеностопе.

В общем, в «Бруклине» будет на кого посмотреть. И если всё сложится так, как надо, подопечные Стива Нэша смогут удивить в постсезоне. Но только при условии, что вся эта суматоха с обменами останется вне площадки и не разрушит команду изнутри.

А где «Лейкерс»?

«Лос-Анджелес Лейкерс» будет претендовать на титул до тех пор, пока с ними остаётся Леброн Джеймс. Но делает ли он свою команду реальным претендентом на чемпионство? Нет. «Озёрники» очень хотят завоевать трофей, но просто хотеть – недостаточно. И это уже показал предыдущий сезон.

Обмен Расселла Уэстбрука обернулся настоящей катастрофой. Перед началом чемпионата ход с его подписанием казался то ли до безумия абсурдным, то ли непостижимо гениальным. Но, как оказалось, никакого хитроумного плана у руководства «Лейкерс» не было. А когда команда сокрушительно провалилась, на Расса обрушилась катастрофического масштаба волна критики. Помимо прочего, у него сложились непростые отношения с одноклубниками. В общем, одно расстройство.

Леброн Джеймс в атаке Фото: Patrick Smith/Getty Images

И избавиться от Уэстбрука в это межсезонье у команды так и не получилось. И это, как и тот факт, что «Лос-Анджелес» особо не усилился в межсезонье, фактически вычёркивает коллектив из чемпионской гонки. Да и чего ждать от нового тренера команды Дарвина Хэма, пока непонятно. В успех пока что верится с трудом. Букмекеры оценивают вероятность победы «Лейкерс» в чемпионате коэффициентом 19.00. То есть вероятность такого исхода составляет всего пять процентов. Звучит не очень обнадеживающе, не правда ли?