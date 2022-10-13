Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» одолеть «Миннесоту»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:113.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, набравший 25 очков, 11 подборов и три передачи. Также дабл-дабл у Энтони Дэвиса (19 очков, 13 подборов и три передачи). Самым результативным у «Миннесоты» стал Наз Рид (22 очка, 13 подборов и две передачи).
Также сегодня было сыграно ещё два матча. «Сакраменто Кингз» обыграл в упорной борьбе «Финикс Санз» со счётом 105:104, а «Лос-Анджелес Клипперс» проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 115:126.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»
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