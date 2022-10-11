Владелец «Лейкерс» Басс: я должна заполучить 18-й титул раньше, чем «Бостон»

Владелец «Лос-Анджелес Лейкерс» Джинни Басс рассказала о целях команды.
«Для меня важно закончить то, что начал мой отец. Мы должны иметь наибольшее количество чемпионских титулов в НБА. Сейчас у нас ничья с «Бостон Селтикс», и я должна заполучить 18-й титул раньше, чем они», – сказала Басс в новом документальном фильме о «Лейкерс».
10 октября «Лейкерс» провёл свой предыдущий матч. В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 124:121.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 28 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным у «Голден Стэйт» стал Джордан Пул. У него 25 очков, четыре подбора и шесть передач.
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