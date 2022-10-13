Главный тренер «Лейкерс»: Евробаскет сыграл большую роль в подписании Шрёдера

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что выступление Денниса Шрёдера на Евробаскете-2022 в составе сборной Германии сыграло большую роль при подписании контракта.



По ходу турнира было объявлено, что Шрёдер возвращается в «Лейкерс».



«Безусловно, это сыграло большую роль. Его выступление летом было невероятным, иначе не назвать. Это просто показывает его зрелость. Деннис был лидером своей команды. Дело не только в набранных очках, а в том, как он поддерживал партнёров, добавлял энергии команде и тянул её за собой. Это свидетельствует о его росте», — приводит слова Хэма Basket News.



«Лос-Анджелес Лейкерс» откроет сезон игрой с действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт Уорриорз».