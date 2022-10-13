Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Лейкерс»: Евробаскет сыграл большую роль в подписании Шрёдера

Главный тренер «Лейкерс»: Евробаскет сыграл большую роль в подписании Шрёдера
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что выступление Денниса Шрёдера на Евробаскете-2022 в составе сборной Германии сыграло большую роль при подписании контракта.

По ходу турнира было объявлено, что Шрёдер возвращается в «Лейкерс».

«Безусловно, это сыграло большую роль. Его выступление летом было невероятным, иначе не назвать. Это просто показывает его зрелость. Деннис был лидером своей команды. Дело не только в набранных очках, а в том, как он поддерживал партнёров, добавлял энергии команде и тянул её за собой. Это свидетельствует о его росте», — приводит слова Хэма Basket News.

«Лос-Анджелес Лейкерс» откроет сезон игрой с действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт Уорриорз».

Новость по теме
Шрёдер прояснил ситуацию с контрактом с «Лейкерс» на $ 84 млн, от которого якобы отказался
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022