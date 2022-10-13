Экс-игрок ЦСКА Сергей Тараканов назвал проблемную позицию армейцев

Бывший игрок и капитан ЦСКА Сергей Тараканов поделился мыслями о старте красно-синих в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.
«Если оценивать исключительно официальные матчи, то игра у ЦСКА пока что идёт по нарастающей. Хотя очевидно, что состав команды пока не сформирован окончательно – в частности, есть проблемы на позиции разыгрывающего. Думаю, ЦСКА ещё продолжит усиливаться», — приводит слова Тараканова пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Напомним, на старте Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде победил «Самару» — 85:72. Во втором туре армейцы на домашней площадке с крупным счётом обыграли «Минск» — 107:63. Следующую встречу красно-синие проведут с «Локомотивом-Кубань». Матч состоится сегодня, 13 октября, и начнётся в 20:00 мск.
ЦСКА победил «Бурсаспор» в товарищеском турнире в Турции:
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