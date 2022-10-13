Леброн возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022-м по версии Forbes

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком по версии Forbes. По подсчётам издания, совокупный доход звёздного форварда «Лейкерс» в 2022 году составил $ 124,5 млн: из них $ 44,5 млн — зарплата в НБА, а $ 80 млн — доход, получаемый за пределами площадки.



По оценкам Forbes, только 10 действующих спортсменов преодолели отметку в $ 100 млн дохода до уплаты налогов за этот год, и Джеймс — один из пяти, кто сделал это в командных видах спорта (после таких звёзд футбола, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар, а также защитник НФЛ Дак Прескотт).



Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2022 году:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — $ 124,5 млн ($ 44,5 млн – на площадке; $ 80,0 млн – за её пределами).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 95,1 млн ($ 48,1 млн; $ 47,0 млн).

3. Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») — $ 88,0 млн ($ 43,0 млн; $ 45,0 млн).

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») – $ 86,5 млн ($ 42,5 млн; $ 44,0 млн).

5. Расселл Уэстбрук («Лейкерс») — $ 82,1 млн ($ 47,1 млн; $ 35,0 млн).

6. Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 60,6 млн ($ 40,6 млн; $ 20,0 млн).

7. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — $ 60,5 млн ($ 42,5 млн; $ 18,0 млн).

8. Джеймс Харден («Филадельфия Сиксерс») — $ 53,0 млн ($ 33,0 млн; $ 20,0 млн).

9. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс») – $ 51,0 млн ($ 42,5 млн; $ 8,5 млн).

10. Джимми Батлер («Майами Хит») — $ 49,7 млн ($ 37,7 млн; $ 12,0 млн).

Леброн танцует на яхте во время тренировки: