Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну. Видео
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав забавное видео со своим участием. Шакил кинул с большого расстояния лимон в урну и попал.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
Новость по темеШакил О’Нил высказался о покупке команды НБА
Комментарии
- 13 октября 2022
-
22:22
-
22:13
-
21:40
-
21:06
-
20:49
-
20:35
-
19:51
-
19:22
-
19:02
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:01
-
17:45
-
16:56
-
15:31
-
14:46
-
13:55
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:34
-
12:00
-
11:33
-
10:51
-
10:26
-
09:54
-
09:43
-
09:39
-
08:11
-
06:11
-
00:57
-
00:45
-
00:01
- 12 октября 2022
-
23:30
Партнерский контент