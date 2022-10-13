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Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну. Видео

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну. Видео
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав забавное видео со своим участием. Шакил кинул с большого расстояния лимон в урну и попал.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

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