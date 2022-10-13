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«Барселона» обыграла «Реал» в регулярном чемпионате Евролиги

«Барселона» обыграла «Реал» в регулярном чемпионате Евролиги
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, на счету которого 14 очков. 13 баллов на свой счёт записал Ян Веселы. Томаш Саторански набрал 12 очков.

В составе мадридского клуба отличился Габриэль Дек, набравший 21 очко. 20 очков на свой счёт записал
Петр Корнели.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Баварией». Встреча состоится 18 октября, начало — в 21:30 мск. «Реал» в 3-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Встреча пройдёт в Мадриде (Испания) 19 октября, начало — в 21:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
75 : 73
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Шанлы - 14, Веселы - 13, Саторански - 12, Йокубайтис - 8, Лапровиттола - 8, Тоби - 8, Калинич - 7, Да Силва - 2, Хиггинс - 2, Абринес - 1, Ннаджи, Паули
Реал Мадрид: Дек - 21, Корнели - 12, Хезонья - 9, Ябуселе - 7, Льюль - 6, Тавареш - 6, Козёр - 5, Муса - 5, Пуарье - 2, Абальде, Ндиайе, Родригес
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