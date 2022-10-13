«Барселона» обыграла «Реал» в регулярном чемпионате Евролиги

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом». Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Палау Блауграна» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:73.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сертач Шанлы, на счету которого 14 очков. 13 баллов на свой счёт записал Ян Веселы. Томаш Саторански набрал 12 очков.



В составе мадридского клуба отличился Габриэль Дек, набравший 21 очко. 20 очков на свой счёт записал

Петр Корнели.



В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Баварией». Встреча состоится 18 октября, начало — в 21:30 мск. «Реал» в 3-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Встреча пройдёт в Мадриде (Испания) 19 октября, начало — в 21:45 мск.