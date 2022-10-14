«Мемфис» оказался сильнее «Детройта» в предсезонке НБА. «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту нового сезона регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 126:111.

Самый значительный вклад в победу «Мемфиса» внёс 23-летний американский разыгрывающий защитник Джа Морант, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 4 передачи. Лучшую результативность в составе «Детройта» продемонстрировал лёгкий форвард Саддик Бей – 17 очков, 8 подборов и 1 передача.

Во втором, и заключительном, матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете уступил «Оклахоме-Сити Тандер» — 112:118. Лидером по набранным очкам в этой игре стал канадский форвард хозяев Джошуа Примо – 23 очка, 1 подбор и 4 передачи.