«Мемфис» оказался сильнее «Детройта» в предсезонке НБА. «Оклахома» обыграла «Сан-Антонио»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту нового сезона регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 126:111.
Самый значительный вклад в победу «Мемфиса» внёс 23-летний американский разыгрывающий защитник Джа Морант, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 4 передачи. Лучшую результативность в составе «Детройта» продемонстрировал лёгкий форвард Саддик Бей – 17 очков, 8 подборов и 1 передача.
Во втором, и заключительном, матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете уступил «Оклахоме-Сити Тандер» — 112:118. Лидером по набранным очкам в этой игре стал канадский форвард хозяев Джошуа Примо – 23 очка, 1 подбор и 4 передачи.
- 14 октября 2022
-
05:57
-
00:47
-
00:45
-
00:33
- 13 октября 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:22
-
22:13
-
21:40
-
21:06
-
20:49
-
20:35
-
19:51
-
19:22
-
19:02
-
18:56
-
18:44
-
18:29
-
18:01
-
17:45
-
16:56
-
15:31
-
14:46
-
13:55
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:34
-
12:00
-
11:33
-
10:51
-
10:26
-
09:54