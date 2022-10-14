Деррику Уильямсу пришлось провести ночь в аэропорту перед игрой с «Црвеной Звездой»

Американский форвард «Панатинаикоса» Деррик Уильямс вынужденно провёл ночь в аэропорту накануне выездного матча Евролиги с «Црвеной Звездой», сообщает Basket News.



Американец прилетел в Белград вместе с командой, но в итоге остался в аэропорту из-за проблем с документами. Уильямс переночевал в аэропорту. После в Белград прилетел сотрудник «Панатинаикоса» и решил проблему.



Игрок присоединился к команде и принял участие в матче. «Панатинаикос» одержал победу со счётом 77:75, а сам Уильямс отметился восемью набранными очками, шестью подборами и сделал две результативные передачи.



Стоит отметить, что у Деррика не впервые возникают проблемы с документами. В прошлом году Уильямс потерял паспорт во время поездки в Испанию и оформил новый. Позже старый документ тоже был найден и возвращён игроку, однако к тому времени этот паспорт был аннулирован.