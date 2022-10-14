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Беверли высказался об отношениях с Расселом Уэстбруком

Беверли высказался об отношениях с Расселом Уэстбруком
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Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли ответил на вопрос о взаимоотношениях с партнёром по команде Расселом Уэстбруком.

Ранее между баскетболистами был конфликт, а в текущее межсезонье Беверли перешёл в «Лейкерс», за который выступает Уэстбрук.

«У нас отличные отношения с Уэстбруком, не сомневайтесь. Всё хорошо. Когда я занимаю место в самолёте, то он располагается рядом со мной. Когда едем с командой на выезд, то проводим время вместе», — приводит слова Беверли Bleacher Report.

Ранее СМИ обратили внимание, что Уэстбрук по ходу предсезонного матча не стал участвовать в совещании команды и стоял в стороне. Это стало очередным поводом для слухов о том, что Расселл не ладит с командой.

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