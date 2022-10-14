Беверли высказался об отношениях с Расселом Уэстбруком
Поделиться
Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли ответил на вопрос о взаимоотношениях с партнёром по команде Расселом Уэстбруком.
Ранее между баскетболистами был конфликт, а в текущее межсезонье Беверли перешёл в «Лейкерс», за который выступает Уэстбрук.
«У нас отличные отношения с Уэстбруком, не сомневайтесь. Всё хорошо. Когда я занимаю место в самолёте, то он располагается рядом со мной. Когда едем с командой на выезд, то проводим время вместе», — приводит слова Беверли Bleacher Report.
Ранее СМИ обратили внимание, что Уэстбрук по ходу предсезонного матча не стал участвовать в совещании команды и стоял в стороне. Это стало очередным поводом для слухов о том, что Расселл не ладит с командой.
Комментарии
- 14 октября 2022
-
20:00
-
19:38
-
18:47
-
18:40
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:40
-
17:13
-
16:43
-
16:03
-
15:30
-
13:45
-
13:19
-
12:36
-
12:21
-
11:46
-
11:29
-
10:25
-
09:37
-
09:22
-
05:57
-
00:47
-
00:45
-
00:33
- 13 октября 2022
-
23:57
-
23:35
-
23:30
-
23:08
-
22:22
-
22:13
-
21:40
-
21:06
-
20:49
-
20:35
Партнерский контент