Беверли высказался об отношениях с Расселом Уэстбруком

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли ответил на вопрос о взаимоотношениях с партнёром по команде Расселом Уэстбруком.



Ранее между баскетболистами был конфликт, а в текущее межсезонье Беверли перешёл в «Лейкерс», за который выступает Уэстбрук.



«У нас отличные отношения с Уэстбруком, не сомневайтесь. Всё хорошо. Когда я занимаю место в самолёте, то он располагается рядом со мной. Когда едем с командой на выезд, то проводим время вместе», — приводит слова Беверли Bleacher Report.



Ранее СМИ обратили внимание, что Уэстбрук по ходу предсезонного матча не стал участвовать в совещании команды и стоял в стороне. Это стало очередным поводом для слухов о том, что Расселл не ладит с командой.

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