«Я спал на металлической скамейке». Деррик Уильямс рассказал о ночи в аэропорту

Американский форвард «Панатинаикоса» Деррик Уильямс рассказал о том, как провёл ночь в аэропорту Белграда из-за проблем с документами.



«Мы приземлились в 16:00, были какие-то проблемы с моим паспортом и я просидел в аэропорту до 6:30 утра. Ночью я спал на металлической скамье, если это можно назвать сном.



Однако я бы хотел поблагодарить своих товарищей по команде, которые переживали за меня, поддерживали. Они писали мне сообщения. Я воспринимаю всю эту ситуацию, как знак свыше. Нужно оставаться позитивным даже в негативных ситуациях. Поэтому я и публикую это. Мы одержали отличную победу», — написал Уильямс на своей странице в социальной сети.



«Панатинаикос» одержал победу над «Црвеной Звездой» со счётом 77:75, сам Уильямс набрал 8 очков.

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