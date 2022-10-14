Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». По словам паскуаля, ключевой в матче стала вторая половина встречи.



«Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас сегодня. За исключением второй четверти и потерь в первой, мы в целом хорошо сегодня играли. Были взлеты и падения, но все было в порядке, особенно в нападении. Во второй половине наша команда смотрелась отлично, мы защищались, подбирали, за счет этого и смогли одержать победу сегодня», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча закончилась со счётом 92:71 (18:21, 26:19, 27:12, 21:19).

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