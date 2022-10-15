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Уэстбрук травмировался в последнем предсезонном матче

Уэстбрук травмировался в последнем предсезонном матче
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Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселп Уэстбрук получил травму по ходу заключительного предсезонного матча с «Сакраменто Кингз» (86:133).

Уэстбрук, до этого выходивший в стартовый пятёрке, начал встречу на скамейке запасных. Уже по ходу первой четверти 33-летний игрок травмировался и больше на площадку не выходил. Позже стало известно, что у Уэстбрука травма подколенного сухожилия.

На данный момент неизвестно, сколько времени пропустит Расселл из-за повреждения.

«Лейкерс» в предсезонных матчах потерпели пять поражений в шести играх, выиграв лишь у «Голден Стэйт Уорриорз». Первый матч нового сезона регулярного чемпионата НБА «озёрники» проведут также с действующими чемпионами 19 октября.

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