Первый номер драфта НБА — 2022 Банкеро: моя цель — чемпионат мира 2023 года
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Первый номер драфта НБА — 2022 Паоло Банкеро признался, что хочет выступить на чемпионате мира 2023 года в составе сборной Италии.
«Чемпионат мира — моя цель. Безусловно, я не могу гарантировать, что на 100% буду участвовать в турнире, так как сейчас мне предстоит провести свой первый сезон в НБА, но я бы хотел этого. Когда придёт время, я приму решение.
Я не смотрел игры Евробаскета в прямом эфире, потому что здесь, в США, они транслировались в неудобное для меня время. Но я видел яркие моменты. Особенно те, что касаются игры Италии с Сербией. Я горжусь тем, как команда выступила на турнире», — приводит слова Банкеро La Gazzetta dello Sport.
Паоло Банкеро был выбран «Орландо Мэджик» под общим первым номером на драфте.
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