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Президент Евролиги назвал ключевую проблему, которая мешает развитию баскетбола

Президент Евролиги назвал ключевую проблему, которая мешает развитию баскетбола
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Президент Евролиги Деян Бодирога признался, что хотел бы изменить формат Евролиги и найти решение накладки расписания игр турнира с окнами Международной федерации баскетбола (ФИБА), выделенными для проведения матчей национальных команд.

По мнению Бодироги, такие проблемы в календаре мешают развитию баскетбола и снижают качество игры в международных матчах.

«Моя позиция — защищать интересы клубов, то есть Евролиги. Обязательно должны состояться переговоры о согласовании календаря. Есть четыре континентальных соревнования. Это много для Европы. Даже обычному зрителю это кажется довольно запутанным. Эти ноябрьские и февральские окна из-за невозможности вызова игроков из НБА и Евролиги ставят под сомнение качество матчей национальных команд.

Этой проблеме более 20 лет, с тех пор, как клубы основали Евролигу. Пять лет назад было принято решение ввести эти окна, и с тех пор они применяются. Но они всё ещё не дали результатов с точки зрения повышения качества и уровня игры. Нынешний календарь соревнований в Европе не позволяет правильно развивать баскетбол. Другими словами, где-то есть проблема», — приводит слова Бодироги Eurohoops.

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