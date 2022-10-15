Президент Евролиги назвал ключевую проблему, которая мешает развитию баскетбола

Президент Евролиги Деян Бодирога признался, что хотел бы изменить формат Евролиги и найти решение накладки расписания игр турнира с окнами Международной федерации баскетбола (ФИБА), выделенными для проведения матчей национальных команд.
По мнению Бодироги, такие проблемы в календаре мешают развитию баскетбола и снижают качество игры в международных матчах.
«Моя позиция — защищать интересы клубов, то есть Евролиги. Обязательно должны состояться переговоры о согласовании календаря. Есть четыре континентальных соревнования. Это много для Европы. Даже обычному зрителю это кажется довольно запутанным. Эти ноябрьские и февральские окна из-за невозможности вызова игроков из НБА и Евролиги ставят под сомнение качество матчей национальных команд.
Этой проблеме более 20 лет, с тех пор, как клубы основали Евролигу. Пять лет назад было принято решение ввести эти окна, и с тех пор они применяются. Но они всё ещё не дали результатов с точки зрения повышения качества и уровня игры. Нынешний календарь соревнований в Европе не позволяет правильно развивать баскетбол. Другими словами, где-то есть проблема», — приводит слова Бодироги Eurohoops.
Боснийские баскетболисты поют с болельщиками.
- 15 октября 2022
-
14:05
-
13:36
-
13:18
-
12:55
-
12:51
-
12:09
-
11:38
-
11:06
-
10:27
-
09:35
-
09:15
-
08:20
-
00:05
- 14 октября 2022
-
23:36
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
21:36
-
21:17
-
20:59
-
20:41
-
20:00
-
19:38
-
18:47
-
18:40
-
18:15
-
18:00
-
17:46
-
17:40
-
17:13
-
16:43
-
16:03
-
15:30
-
13:45
-
13:19