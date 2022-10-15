«Даллас» откроет статую Дирка Новицки в день рождественской игры с «Лейкерс»
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«Даллас Маверикс» откроет статую легендарного игрока команды Дирка Новицки в день рождественского матча с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Basket News.
Дирк Новицки перебрался в «Даллас» из «Вюрцбурга» в 1998 году. Немецкий баскетболист провёл в составе «Маверикс» 21 сезон и завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Всего Дирк набрал 31 560 очков, а в 2011 году привёл «Даллас» к первому чемпионскому титулу. В тот же год он был признан самым ценным игроком финала. Новицки 14 раз принимал участие в Матче всех звёзд.
Ранее «Даллас Маверикс» вывел из обращения номер 41, под которым выступал Новицки, и тогда же анонсировали открытие статуи, показав уменьшенную копию. На ней Новицки изображён в момент проведения броска с отклонением.
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