«Шарлотт Хорнетс» подписал контракт с Тео Маледоном
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«Шарлотт Хорнетс» подписал двусторонний контракт с французским разыгрывающим Тео Маледоном. Об этом сообщил известный журналист Шамс Чарания в своих социальных сетях.
Тео Маледон ранее был отчислен из «Хьюстон Рокетс», и после этого некоторое время находился в статусе свободного агента. По информации источника, баскетболист хотел остаться в НБА, поэтому согласился подписать соглашение с «Хорнетс».
21-летний Маледон был обменян в «Рокетс» из «Оклахома-Сити Тандер», которая, в свою очередь, выкупила на него права у «Филадельфии Сиксерс». В прошлом сезоне Тео принял участие в 51 матче, набирая в среднем за игру 7,1 очка, совершая 2,6 подбора и отдавая 2,2 результативных передачи.
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