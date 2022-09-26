«Шарлотт Хорнетс» подписали контракт с Лианджело Боллом

Клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» подписал негарантированный контракт с атакующим защитником Лианджело Боллом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.



Лианджело Болл не обладает большим опытом профессиональных выступлений — в 2018 году он играл вместе с братом, Ламело Боллом, в составе литовского «Преная». В декабре 2019 года он подписал контракт с фарм-клубом «Оклахомы» в Лиге развития, однако из-за пандемии коронавируса и отмены сезона G-лиги так и не дебютировал в составе команды.



В прошлом сезоне Лианджело Болл выступал в «Гринсборо Сварм», фарм-клубе «Шарлотт Хорнетс» в G-Лиге. Болл принимал участие в Летней лиге в прошлое межсезонье в составе «Хорнетс», однако не попал в основной состав и отправился в фарм-клуб.



Напомним, старший сын Лавара, Лонзо Болл, играет за «Чикаго Буллз». Ламело Болл выступает в составе «Шарлотт».

Новость по теме Лонзо Болл пропустит старт сезона НБА