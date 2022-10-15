«Заткнитесь и болейте». Шакил О'Нил высказался о критике Дрэймонда Грина
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Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил высказался о критике форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который подрался с партнёром по команде Джорданом Пулом.
«Зачем вы все лезете к Дрэймонду? Займитесь своим делом. Баскетбол — отличная игра, нам нужно ладить между собой, но вы не имеете понятия, что такое спорт высоких достижений, и не знаете, о чём говорите. Просто заткнитесь и болейте.
После чемпионского титула люди меняются. Безусловно, Джордан Пул сыграл важную роль в победе «Уорриорз». Много раз бывало такое, что кто-то пытается пересмотреть иерархию в команде. Но в «Голден Стэйт» на вершине пирамиды находятся три игрока — Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон и Стеф Карри», — приводит слова Шакила Fadeaway World.
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