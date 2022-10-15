Ирвинг сказал, какой совет дал бы Симмонсу после затяжного простоя и ухода из «Сиксерс»

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг ответил на вопрос, какой совет дал бы одноклубнику Бену Симмонсу, в последний год часто критиковавшемуся из-за простоя и ухода из «Филадельфии Сиксерс».
«Я вырос в эпоху интернета, и люди не ожидали, что социальные сети захватят всё. Он вырос в Австралии, а там не так много… не каждая страна разделяет такую же свободу, поэтому я не могу сказать ему только: «Забей на всё это». Вы должны справляться.
Мы живём в эмоциональное время. Люди нападают на других людей за то, во что они верят, за их работу. И жёсткая критика является частью этого. И важно, как вы на это реагируете.
Вы не знаете, заходя в социальные сети за ответами, вернётесь ли обратно умнее, чем до этого. Но и там имеются хорошие люди, готовые протянуть руку помощи», – приводит слова баскетболиста ESPN.
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