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Адебайо: никому не нравится играть против «Майами»

Адебайо: никому не нравится играть против «Майами»
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о мнении экспертов, что его команда не является претендентом на чемпионский титул в предстоящем сезоне НБА.

«Никто не говорит о нас, потому что никому не нравится играть против нас», — приводит слова Адебайо Fadeaway World.

В минувшем сезоне Адебайо принял участие в 56 матчах за «Майами». В них 25-летний форвард набирал в среднем 19,1 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи.

«Майами» в прошлом сезоне дошёл до финала Восточной конференции, где в семи матчах проиграл «Бостон Селтикс».

Ранее Бэм Адебайо рассказал о том, что он хотел бы остаться в команде до конца карьеры. Примечательно, что ранее сообщалось, что Адебайо мог стать частью сделки по обмену Кевина Дюранта.

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