22 очка Кевина Дюранта не помогли «Бруклину» одолеть «Майами»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 109:80.
Самым результативным игроком «Бруклина» стал американец Кевин Дюрант, набравший 22 очка, четыре подбора и одну передачу. Самым результативным у «Майами» стал Бэм Адебайо. У него 17 очков, три подбора и две передачи.
Также сегодня было сыграно ещё два матча. «Орландо Мэджик» в упорной борьбе переиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 102:99, а «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе со своим лидером Леброном Джеймсом потерпел третье поражение подряд в предсезонке. Команда не победила ни разу. Она уступила «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 99:114.
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