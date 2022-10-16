Экс-менеджер «Финикса» приговорён к году тюрьмы за мошенничество с билетами

Бывший менеджер «Финикс Санз» по продаже билетов приговорён к одному году тюремного заключения и трём годам испытательного срока. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве за незаконную продажу более 2800 билетов команды через третье лицо в период с 2017 по 2019 год.
Джеффри Маркуссен работал в «Финиксе» с 2004 по 2019 год. В сентябре 2020 года на него было заведено уголовное дело. Прокуратура утверждала, что менеджер без разрешения продавал билеты на стороннем онлайн-сервисе StubHub, при этом «Санз» официально не осуществлял продажу на этой платформе.
Маркуссен публично принёс извинения за совершенное преступление и полностью возместил ущерб клубу.
«Я хотел бы извиниться перед «Финиксом» и бывшими коллегами, с которыми я долгое время работал. Я дорожил временем, проведённом в этом клубе с замечательными людьми. Поэтому для меня было важно как можно скорее полностью возместить ущерб. Также хотелось бы извиниться перед своей семьёй и друзьями. Я ценю всю их любовь и поддержку. Я бы не смог пройти через это без них», — цитирует Маркуссена ESPN AR.
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