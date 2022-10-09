Наставник «Финикса» высказался о драке Грина и Пула

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс прокомментировал конфликт между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином.
«Я давно работаю в НБА, но вряд ли когда-либо видел что-то подобное. Если вы давно следите за этой лигой, то скорее всего замечали, что между игроками иногда может появляться напряжение. Но обычно парни просто поднимают вверх локти и идут разбираться. Когда я увидел ролик с дракой, то подумал, что здесь более серьёзная ситуация. Хорошо, что в нашей команде такого не происходит.
Я знаю Дрэймонда. Он бывает вспыльчив, эмоционален, но чаще всего является добрым и заботливым парнем. Увидев его в таком свете, я подумал, что это не тот Грин. Я работал с ним в олимпийской сборной. Да, это точно не тот парень, которого я знаю.
С этим трудно справиться, когда на тренировке возникает такое напряжение. Мне жаль обоих парней и команду, потому что именно сейчас вы пытаетесь сосредоточиться на игре. Последнее, чего вы хотите, — это видеть отвлекающие от баскетбола факторы», — цитирует Уильямса AZ Central.
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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