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«Торонто» отчислил трёх игроков перед началом сезона

«Торонто» отчислил трёх игроков перед началом сезона
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«Торонто Рэпторс» на своей странице в социальных сетях сообщил, что расстанется с тремя игроками по итогам предсезонного лагеря.

Команду покинут три форварда — Джош Джексон, Ди Джей Уилсон, Гэйб Браун.

У 25-летнего Джоша Джексона был негарантированный контракт. Он принял участие в пяти предсезонных матчах «Торонто», в которых набирал в среднем 5,4 очка, проводя 12,6 минуты на площадке.

Ди Джей Уилсон лишь в июле подписал двухлетний контракт с «Рэпторс». Он получит $ 250 тыс. после отчисления.

Гэйб Браун выставлял свою кандидатуру на драфт-2022, но не был выбран. Тем не менее форвард участвовал в тренировочном лагере «Торонто». Он может начать выступать за фарм-клуб «Торонто».

«Торонто» откроет сезон НБА в ночь на 20 октября матчем с «Кливленд Кавальерс».

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