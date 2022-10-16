«Торонто» отчислил трёх игроков перед началом сезона

«Торонто Рэпторс» на своей странице в социальных сетях сообщил, что расстанется с тремя игроками по итогам предсезонного лагеря.



Команду покинут три форварда — Джош Джексон, Ди Джей Уилсон, Гэйб Браун.



У 25-летнего Джоша Джексона был негарантированный контракт. Он принял участие в пяти предсезонных матчах «Торонто», в которых набирал в среднем 5,4 очка, проводя 12,6 минуты на площадке.



Ди Джей Уилсон лишь в июле подписал двухлетний контракт с «Рэпторс». Он получит $ 250 тыс. после отчисления.



Гэйб Браун выставлял свою кандидатуру на драфт-2022, но не был выбран. Тем не менее форвард участвовал в тренировочном лагере «Торонто». Он может начать выступать за фарм-клуб «Торонто».



«Торонто» откроет сезон НБА в ночь на 20 октября матчем с «Кливленд Кавальерс».