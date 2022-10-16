«Я давным-давно убил это эго в себе». Роуз рассказал, как он изменился после травм

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз рассказал о том, как сильно он изменился после множества травм, которые начали преследовать игрока с 2012 года.

34-летний защитник имеет долгую историю травм, начиная с порванной крестообразной связки в плей-офф 2012 года. На протяжении всей своей карьеры он испытывал проблемы с обоими голеностопами и коленями.

«С одной стороны, да, я всё тот же Роуз, но в то же время реальность такова, что мне 34 года. У того парня, которым я был раньше, хотя я и не показывал этого, было эго. Я давным-давно убил это эго в себе. Так что да, я совершенно другой человек, каким и должен быть. Я стал намного более зрелым и всё ещё пытаюсь бросить вызов самому себе, чтобы быть сильным конкурентом для своих оппонентов на площадке, и я думаю, что это передаётся молодым игрокам НБА», — приводит слова Роуза Fadeaway World.