«Я давным-давно убил это эго в себе». Роуз рассказал, как он изменился после травм

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз рассказал о том, как сильно он изменился после множества травм, которые начали преследовать игрока с 2012 года.
34-летний защитник имеет долгую историю травм, начиная с порванной крестообразной связки в плей-офф 2012 года. На протяжении всей своей карьеры он испытывал проблемы с обоими голеностопами и коленями.
«С одной стороны, да, я всё тот же Роуз, но в то же время реальность такова, что мне 34 года. У того парня, которым я был раньше, хотя я и не показывал этого, было эго. Я давным-давно убил это эго в себе. Так что да, я совершенно другой человек, каким и должен быть. Я стал намного более зрелым и всё ещё пытаюсь бросить вызов самому себе, чтобы быть сильным конкурентом для своих оппонентов на площадке, и я думаю, что это передаётся молодым игрокам НБА», — приводит слова Роуза Fadeaway World.
- 16 октября 2022
-
17:11
-
16:56
-
16:10
-
15:47
-
15:28
-
14:25
-
14:23
-
13:07
-
13:02
-
11:42
-
10:27
-
10:08
-
10:06
-
09:32
-
01:03
- 15 октября 2022
-
23:52
-
23:21
-
22:52
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:22
-
19:00
-
18:39
-
17:49
-
16:34
-
16:05
-
15:35
-
15:09
-
14:19
-
14:05
-
13:36
-
13:18
-
12:55
-
12:51