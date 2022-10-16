Карузо рассказал, какое влияние на него оказал Леброн Джеймс
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Звёздный баскетболист «Чикаго Буллз» Алекс Карузо рассказал, как лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс повлиял на него.
Напомним, Карузо выступал за калифорнийскую команду на протяжении четырёх сезонов.
«На площадке рядом с ним я чувствовал себя отлично, ведь у нас была хорошая «химия». Я многому научился, просто наблюдая за ним», — приводит слова Карузо ESPN.
Ранее стало известно, что Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком по версии Forbes. По подсчётам издания, совокупный доход звёздного форварда «Лейкерс» в 2022 году составил $ 124,5 млн: из них $ 44,5 млн — зарплата в НБА, а $ 80 млн — доход, получаемый за пределами площадки.
Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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